CdS – Kanté-Inter, si aprono degli spiragli. Il Chelsea intanto ha già individuato il sostituto

E’ il sogno di mercato di questa Inter. N’Golo Kanté è il primo nome per il centrocampo dei nerazzurri, anche se resta una pista oggettivamente difficile da percorrere. Il campione del mondo francese ha una valutazione molto alta e fino ad oggi non c’è mai stata una vera e propria trattativa intavolata. Secondo il Corriere dello Sport, però, ci sono degli spiragli per vederlo a Milano nel prossimo futuro.

Nonostante le parole di Lampard, che sottolineavano la volontà di tenerlo a Londra, il Chelsea non disdegnerebbe la cessione. In questa ottica avrebbero messo già gli occhi su un eventuale sostituto, cioè Declan Rice del West Ham. Potrebbe essere questo, secondo il quotidiano sportivo, un segnale importante che fa sperare Conte. Prima però ci sarà da pensare alle uscite, ma il centrocampista classe ’91 resta il vero pupillo del tecnico leccese, che aspetta segnali decisivi per la sua cessione.

