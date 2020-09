L’agente di Brozovic sonda l’Atletico, possibile uno scambio con Thomas. Ma restano ostacoli da superare

Fra i calciatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato, uno dei più importanti è senza dubbio Marcelo Brozovic. Il giocatore è nella lista dei cedibili, dato che il club di Viale della Liberazione spera di incassare da lui la cifra necessaria a lanciare l’assalto a Ngolo Kanté o ad un altro centrocampista adatto al gioco di Antonio Conte.

Il tecnico del Monaco Nico Kovac ha però smentito l’interesse per il centrocampista, ed anche le piste che portano a Chelsea e Bayern non sembrano decollare. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’agente del calciatore sta sondando la disponibilità dell’Atletico Madrid, essendo Brozovic particolarmente adatto al gioco di Simeone.

A Madrid, poi, c’è anche quel Thomas finito sul taccuino dell’Inter nel caso in cui non dovesse essere raggiunto l’accordo per Kanté. Trovare la quadra non sarà però facile, perché la clausola del croato è più alta di quella del giocatore dell’Atletico ed anche gli ingaggi sono differenti.

