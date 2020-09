CdS – Inter, il Barcellona non molla Lautaro Martinez: possibili contropartite nell’affare. Marotta studia la mossa del rinnovo

Lautaro Martinez è sempre nella testa del Barcellona. L’attaccante argentino è in cima alla lista dei desideri del club di Bartomeu, che vorrebbe portarlo in Spagna come perno del nuovo attacco di Koeman nella prossima finestra di mercato. L’Inter, però, non ha nessuna intenzione di venderlo ed è pronta anche al rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti del Toro sono in Europa e non è escluso un loro arrivo a Milano.

La trattativa vera e propria per discutere di un prolungamento di contratto potrebbe partire dal 5 ottobre in poi, con Marotta e Ausilio pronti a parlare con i procuratori di Lautaro. Il Barcellona tuttavia non molla la presa e pensa di inserire eventuali contropartite tecniche nell’affare: potrebbe tornare di moda il nome di Junior Firpo per la fascia sinistra, ruolo in cui Conte aspetta rinforzi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<