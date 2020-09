GdS – Zhang in visita a sorpresa ad Appiano Gentile: Suning ora è più vicina

Suning troppo lontana? Spaccatura tra la proprietà e la dirigenza? No, niente di tutto ciò. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora la presenza di Suning si fa sentire, con Steven Zhang più vicino alla squadra anche nelle settimane alla vigilia del calcio giocato. Questa, infatti, era una delle richieste di Antonio Conte per essere confermato alla guida dei nerazzurri anche nella prossima stagione.

Detto, fatto: Steven Zhang ha deciso di visitare a sorpresa il quartier generale nerazzurro, dove si stanno ponendo le basi per la buona riuscita della prossima annata, decisiva nel progetto Conte. L’ultima volta del presidente nerazzurro ad Appiano Gentile risale al febbraio scorso, prima del derby vinto in rimonta per 4-2.

Zhang ha seguito la seduta con la dirigenza al completo, l’a.d. Marotta, il d.s. Ausilio ed il vicepresidente Javier Zanetti, osservando i dettami tecnico-tattici di Conte e, perché no, discutendo di mercato. Poi ha salutato ogni componente della rosa nerazzurra, augurando a ciascuno di essi un buon inizio di campionato. Zhang e Suning, dunque, fanno sentire la loro vicinanza: che sia di buon auspicio per l’inizio della nuova stagione?

