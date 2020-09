Hakimi, scelta a sorpresa: indosserà il numero 55. Indizio per la permanenza di Godin?

Dopo Aleksandar Kolarov, anche l’altro innesto nel mercato nerazzurro sceglie il proprio numero di maglia: Achraf Hakimi, nella sua prima stagione con l’Inter, indosserà il 55. In passato, è stato scelto solamente da quattro elementi: Yuto Nagatomo (10/11 – 17/18), Samuele Longo (09/10), Davide Fais (06/07) e Daniel Maa Boumsong (04/05 – 05/06).

Che questo possa essere un indizio per la permanenza di Diego Godin alla Pinetina? Si pensava, infatti, che il marocchino scegliesse il numero indossato con la Nazionale, ossia il 2, vista la probabile partenza del Faraone in direzione Cagliari. Questa scelta, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Il 5, inoltre, indossato da Hakimi al Borussia Dortmund, rimane di Roberto Gagliardini.

