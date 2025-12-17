Tuttosport: “Inter apre al prestito di Frattesi alla Juve”

La Juve ha scelto Frattesi come obiettivo principale per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista dell’Inter resta il preferito di Luciano Spalletti, nonostante il prezzo richiesto dal club nerazzurro per il suo cartellino. Le alternative sarebbero Xaver Schlager e Quinten Timber, entrambi in scadenza ma ritenuti meno interessanti dal punto di vista tecnico.

Il giocatore ex Sassuolo, come scritto questa mattina da Tuttosport, si trova ormai ai margini del progetto di Cristian Chivu e vorrebbe cambiare aria già durante il mercato invernale. L’Inter sarebbe disposta a lasciarlo partire, purché l’operazione non comporti una minusvalenza a bilancio.

La richiesta formulata in estate ai club europei interessati si aggirava attorno ai 35 milioni di euro. Tuttavia, visti i recenti sviluppi della sua avventura nerazzurra, la cifra potrebbe essere rivista: “Non è da escludere infatti che – qualora Comolli decidesse di fare all-in su di lui – l’Inter possa aprire alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto”. Scartata, invece, la proposta di uno scambio alla pari con Thuram dopo il veto posto dai bianconeri.