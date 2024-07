Valentin Carboni, mossa a sorpresa Inter: “Pronto il rinnovo”

L’Inter continua a trattare con il Marsiglia per la cessione di Valentin Carboni. I nerazzurri, infatti, sono convinti che la Ligue 1 e la guida tecnica di Roberto De Zerbi possano rappresentare un contesto ideale per la crescita del ragazzo, che in nerazzurro sarebbe chiuso da altri giocatori e avrebbe poco spazio.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è confermata la formula: si discute sull’entità del prestito oneroso (soldi che l’Inter incasserà subito), mentre il diritto di riscatto a favore del Marsiglia sarà fissato a 36 milioni di euro più bonus; i nerazzurri avranno un’opzione di riacquisto a 40 milioni di euro.

Lo stesso giornalista, inoltre, svela una novità: Valentin Carboni potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter prima della cessione in prestito. Una mossa non scontata, visto che l’argentino classe 2005 è in scadenza il 30 giugno 2028, ma che testimonia probabilmente la voglia dei nerazzurri di legarsi al giocatore e mantenerne il controllo.