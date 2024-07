Inter-Brest, accordo totale per Satriano: le cifre dell’affare

L’Inter è vicinissima a chiudere un’altra operazione in uscita riguardante un giocatore che nella passata stagione è stato ceduto in prestito. Come per Agoumé, l’acquirente sarebbe lo stesso che per il 2023-24 ha usufruito delle prestazioni dell’atleta in questione: se per il francese è il Siviglia, per Martin Satriano è il Brest.

Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un accordo totale per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante uruguaiano classe 2001, che con il Brest ha disputato un’ottima annata centrando la storica qualificazione in Champions League. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 6 milioni di euro più bonus.

C’è però un tassello mancante, che poi è probabilmente il più importante. Già, perché manca l’ok definitivo dello stesso Satriano per chiudere l’operazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, la punta non sembra entusiasta del Brest perché sperava di fare un salto in avanti nella sua carriera, rispetto alla destinazione francese. Si lavora per convincere il ragazzo.