TS – Vanheusden rientra dall’infortunio: l’Inter lo attende in estate

Il centrale belga ha ricevuto l'ok dallo staff medico e presto tornerà in gruppo

Antonio Siragusano

Sembrava poter essere una stagione d'oro per Zinho Vanheusden: dalle ottime prestazioni con lo Standard Liegi, alle prime convocazioni e l'esordio con il Belgio. E invece, il secondo brutto infortunio rimediato in carriera il 1° novembre 2020 lo ha messo k.o. ancora una volta, procurandogli la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una vera sfortuna almeno per due motivi: il primo perché sembrava destinato a poter far parte della selezione belga in vista dell'Europeo della prossima estate, il secondo perché a fine stagione dovrebbe far ritorno all'Inter e un'annata con tanto protagonismo gli avrebbe fatto comodo.

Per quanto riguarda il primo punto, il difensore belga potrebbe in realtà mettere tutto in discussione. Come sottolineato questa mattina da Tuttosport,Vanheusden ha già ottenuto l'ok dello staff medico a poter tornare in gruppo nel giro di due settimane, bruciando decisamente le tappe. Qualora dovesse chiudere con un buon mese la sua stagione, potrebbe tornare in corsa per una maglia coi Red Devils anche se sembra complicatissimo.

Per quanto riguarda l'Inter in tema di calciomercato, invece, il club nerazzurro al momento della cessione nel 2019, aveva accordato con lo Standard di impegnarsi a riacquistare il classe 1999 due anni più tardi per una cifra sui 17 milioni di euro. Solamente i tanti mesi trascorsi in infermeria da Vanheusden potrebbero convincere il club nerazzurro eventualmente a cercare di prolungare il patto di un'altra stagione, ritardando di un anno il suo ritorno a Milano.