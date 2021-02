Vanheusden: “L’Inter è un club importante, sogno di tornare lì. Lukaku mi aspetta”

Zinho Vanheusden, ex difensore dell’Inter ora in forza allo Standard Liegi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della tv belga Rtbf per parlare del suo recupero dall’infortunio e di un possibile ritorno in maglia nerazzurra.

Ecco le sue parole: “Sto bene, sono un ragazzo positivo anche se ci sono giorni più difficili. Mi manca giocare a calcio. Il ct Roberto Martinez mi ha chiamato, mi ha detto di non mollare, che sono forte e che tornerò ai miei livelli. La porta della Nazionale resta aperta, anche se per il momento non penso all’Europeo. Penso al ginocchio e al ritorno in forma al 100%, non voglio avere più dolore. Vedremo cosa dice il campo perché è lì che sta la verità”.

Su Lukaku e l’Inter: “L’obiettivo è tornare un giorno lì. È un club molto importante, che mi ha fatto crescere. Tra i 15 e i 18 anni ho vissuto lì e ho imparato tanto come difensore. Lukaku in nerazzurro è felice, mi aspetta lì”.

