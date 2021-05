TS – Vidal, l’addio fa respirare i conti: le cifre del risparmio

La partenza cileno potrebbe migliorare la situazione finanziaria

Come riferisce Tuttosport, potrebbe essere Arturo Vidal il primo giocatore dell'Inter a contribuire a un abbassamento del monte ingaggi. Il centrocampista cileno è vicino all'Olympique Marsiglia, allenato dall'ex ct del Cile Jorge Sampaoli che ha già parlato con Vidal. Il club nerazzurro sarebbe disposto a far partire il cileno gratuitamente nonostante abbia ancora un anno di contratto. Con la partenza del centrocampista, l'Inter risparmierebbe circa 10 milioni lordi. Questa operazione potrebbe essere l'inizio della sforbiciata necessaria a contenere le spese in questa delicata fase finanziaria.