CdS – Inter, stasera doppio esordio: maglia celebrativa e nuovo inno a San Siro

Due novità questa sera per l'ingresso in campo della formazione nerazzurra

Come annunciato ufficialmente ieri dall' Inter , questa sera la formazione nerazzurra scenderà in campo con la quarta maglia, vale a dire la tanta discussa divisa 'I M Special Jersey' . Presentata al pubblico lo scorso marzo, è caratterizzata per la prima volta dalla presenza del nuovo logo del club interista e verrà indossata per celebrare la vittoria del 19esimo scudetto di quest'anno. Un intreccio di forme geometriche e colori tra cui giallo, bianco, nero e azzurro, ispirata all'attitudine visionaria dell'artista Giorgio Muggiani.

Ma non è tutto perché, come confermato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, stasera contro la Roma farà il debutto a San Siro anche il nuovo inno, vale a dire quello composto da Max Pezzali e Claudio Cecchetto. Per quanto riguarda la festa scudetto verrà celebrata ufficialmente il prossimo 23 maggio, vale a dire in occasione del match casalingo contro l'Udinese in quanto ultima giornata di campionato e occasione in cui verrà consegnata a Samir Handanovic la coppa dei campioni d'Italia da alzare al cielo insieme a tutti i compagni.