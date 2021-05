Inter-Roma, le probabili formazioni: torna Lukaku titolare, centrocampo stravolto

Le possibili scelte dei due allenatori per l'infrasettimanale di questa sera

Non sarà certamente una gara importante in termini di classifica, ma non per questo Antonio Conte non andrà comunque alla ricerca della vittoria. Contro la Roma, infatti, il tecnico leccese si aspetta dalla sua Inter i tre punti e una prestazione solida per cercare di riconquistare il miglior attacco della Serie A, conservando allo stesso tempo la miglior difesa. A scudetto ormai conquistato l'allenatore si è prefissato di raggiungere questi obiettivi per cercare di mantenere alta la concentrazione dentro lo spogliatoio nerazzurro in questo finale di campionato. Ecco le probabili formazioni di Inter-Roma per il match di questa sera dalle 20.45 a San Siro: