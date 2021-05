CdS – Inter, Conte ago della bilancia: con lui in panchina i big non si toccano

Il tecnico leccese blinderebbe tutti i titolarissimi richiesti sul mercato

Più che dal futuro di Suning, in questo momento l' Inter sembra dipendere dalle scelte di Antonio Conte. Il tecnico leccese, probabilmente interprete più importante della cavalcata scudetto della formazione nerazzurra, dovrà decidere al termine del campionato se onorare anche il terzo anno di contratto e rimanere per un altro anno ad Appiano Gentile, o se lasciare in anticipo e abbandonare il progetto. Tutto questo, però, dipenderà dal famoso vertice di fine stagione che l'allenatore terrà insieme alla dirigenza e al presidente Steven Zhang per confrontarsi su strategie e obiettivi futuri.

Stesso discorso per altri titolarissimi come Lautaro Martinez, corteggiato da top club dal fascino mondiale come Real Madrid e Barcellona, o Achrf Hakimi, finito nel mirino del Bayern Monaco. In tutti questi casi la permanenza di Conte sulla panchina dell'Inter sarebbe sinonimo di garanzia, sia per i calciatori che per la dirigenza, a quel punto in un certo senso 'costretta' a difendere i titolarissimi del tecnico leccese. In tal caso, invece, sarebbe più probabile l'opzione di cedere delle alternative di lusso come Vidal e Sanchez con degli stipendi quasi proibitivi in questo momento rispetto al loro status.