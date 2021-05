GdS – Inter, si sblocca il finanziamento: 250 milioni entro la prossima settimana

Il presidente nerazzurro poi incontrerà Antonio Conte per convincerlo a restare

In attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi sulla trattativa che Steven Zhang sta portando avanti con i calciatori sul tema stipendi, nel frattempo il giovane presidente sta cercando di accelerare le pratiche per l'arrivo del nuovo finanziamento. Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , finalmente sta per arrivare il sì definitivo che consentirà alle casse nerazzurre di ricevere il prestito da 250 milioni di euro e respirare dopo mesi molto complicati.

In ballo rimangono sempre i due fondi USA Bain Capital e Oaktree: in entrambi i casi la struttura dell'operazione è ormai stata definitiva, mentre si continua a discutere sulle garanzie e sul tipo di governance che poi dovrà adottare il club nerazzurro una volta ottenuto il finanziamento. Di questa somma, 200 milioni andranno direttamente direttamente nelle mani dell'Inter, il resto finirà a Suning e una parte verrà utilizzata per prelevare le quote di LionRock. Questi fondi non verranno sicuramente utilizzati sul mercato, bensì per strette necessità come il pagamento degli stipendi.