VIDEO – Vidal sbarcato in Brasile, le prime dichiarazioni: “Sono felicissimo, ma stiamo ancora trattando”

"Sono felice, è un'opportunità meravigliosa quella di venire qui! anche se per ora stiamo ancora trattando. Adesso andrò a vedere la partita del Flamengo, da tifoso". Sono state queste le prime parole pronunciate da Arturo Vidal da prossimo giocatore del Flamengo. Nella serata di ieri infatti, il centrocampista è sbarcato in Brasile pronto per diventare un nuovo calciatore rossonero. L'addio all'Inter dopo due anni dal suo arrivo era scontato, forse anche formalmente già stabilito al momento dell'arrivo. Così come stabiliti erano i 4 milioni di euro di buonuscita che il cileno percepirà nel momento in cui verrà definita la separazione dal club nerazzurro.