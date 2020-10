Zaniolo, l’agente svela il retroscena sulla cessione alla Roma: “Ecco perché ha lasciato l’Inter”

Nicolò Zaniolo si è trasferito alla Roma nella trattativa che ha portato Radja Nainggolan a Milano. L’agente del calciatore giallorosso, Claudio Vigorelli, ospite a Radio Radio, ha svelato un retroscena sulla cessione dell’attaccante da parte dell’Inter alla Roma e il motivo per cui i nerazzurri l’hanno dovuto cedere.

Ecco le sue parole: “Secondo me in quel momento l’Inter doveva fare un certo tipo di operazione di mercato, era una precisa dinamica. Nella negoziazione sono entrati due giocatori, Santon e Zaniolo. Difficile dare la colpa a qualcuno. In quel momento bisognava essere all’interno delle trattative per capirle“.

