Zapata rinnova con l’Atalanta ma resta tentato dalle big: il punto sull’Inter

Confermate le anticipazioni che vi avevamo detto, Zapata resta in odore di mercato

Zapata ha preferito restare a Bergamo rinnovando il suo contratto fino al 2025: la scadenza precedente era fissata al 2023 con opzione per il 2024. Ma, nonostante, questo - come Passione Inter vi aveva anticipato qualche giorno fa - l'attaccante classe 1991 resta in odore di mercato. Il colombiano è tutt'ora attirato da un'esperienza in una big e la destinazione Inter è sempre ben gradita. Ovviamente, però, il rinnovo mette ora l'Atalanta in una posizione più forte verso offerte esterne.