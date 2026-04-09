Grande fermento per il mercato dell’Inter che si preannuncia molto movimentato in estate. L’idea è di aggiungere dei tasselli pesanti per rinforzare la squadra, a cui affiancare però anche giovani talenti da coltivare. In questo senso, occhio alla nuova voce che proviene dal Belgio.

Il giornalista Sacha Tovalieri riferisce che l’Inter sta intensificando i contatti per arrivare a Moncef Zekri del KV Mechelen. “Colloqui ora aperti con i rappresentanti del giocatore, con un’offerta da 4,2 milioni di €, pagabile a rate, con una clausola del 10% sul futuro trasferimento per il KV Mechelen. Come parte dell’affare, Zekri potrebbe rimanere in prestito al KVM per un’altra stagione. Il Brentford FC sta cercando di eguagliare quest’offerta” si legge sul profilo X del giornalista.

Zekri, classe 2008, è un laterale mancino molto moderno come caratteristiche. Ha una spiccata propensione offensiva, anche se quest’anno non ha ancora segnato né fornito assist nella massima divisione belga. Rapido, con un buon dribbling nello stretto, non è molto strutturato fisicamente (alto 1,74 secondo Transfermarkt).