Inter, preparati: le 3 “Zona Caicedo” più spettacolari con Simone Inzaghi

Tre volte in cui Felipe Caicedo ha "salvato" Inzaghi

In attesa di vederlo in campo, Passione Inter vi propone le tre "Zona Caicedo" più emozionanti insieme a Simone Inzaghi.

TORINO-LAZIO 3-4 (90'+8) - "NOI COME CAICEDO"

Tutto porta a pensare che sarebbe finita così ma per parafrasare Boskov : "Partita finisce quando Caicedo segna" . Al 90'+8, sull'ultima palla giocabile, l'ecuadoriano segna il gol del 4-3 con una zampata in area di rigore.

A fine partita, Inzaghi lancia un messaggio inequivocabile: "Caicedo? Ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante. Noi come lui, non molliamo mai".