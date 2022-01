GdS – Scamacca destinato all’Inter per 40 milioni di euro: inutile l’assalto del Milan

Il centravanti del Sassuolo si è promesso sposo al club nerazzurro

"Gianluca Scamacca destinato ad arrivare all'Inter per 40 milioni di euro". Questo emerge dalle parole di Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport. Nelle scorse settimane, ci sarebbe stato un tentato assalto del Milan - così come altri club tedeschi - per il centravanti classe 1999.