Partecipi alla lega Fantapazz di Passione Inter? Abbiamo un regalo per te!

Si è appena conclusa la sessione invernale di calciomercato in Serie A e inizia ufficialmente la volata verso il finale di questo campionato così particolare.

Parallelamente entra nella fase più calda anche la lega di Passione Inter su Fantapazz dove oltre 140 tifosi si stanno sfidando senza esclusione di colpi per decretare chi sarà il miglior fantallenatore interista.

Considerando la particolarità di questa stagione, abbiamo deciso di concedere ai nostri manager una nuova possibilità sul mercato mettendo a disposizione quindi slot aggiuntivi per i cambi e ulteriori crediti per aggiustare la vostra rosa in questo girone di ritorno.

Per ricevere i cambi extra e i nuovi crediti dovete semplicemente compilare il form obbligatorio: CLICCA QUI.

Una volta compilato il form, controlla la tua mail (anche nella casella spam) per la conferma. Giovedì 4 febbraio riceverai gli slot e i crediti direttamente su Fantapazz.

In bocca al lupo e che vinca il migliore!