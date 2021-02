Il Sole 24 Ore – Futuro Inter, scenario imprevedibile: crescono le quotazioni di Fortress. Finanziamento “ibrido” per Suning?

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro societario dell’Inter. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, dopo la frenata registrata nella trattativa tra Bc Partners e Suning, crescono le quotazioni del gigante americano degli investimenti Fortress che potrebbe essere affiancato da un altro gruppo finanziario: il nome è quello del fondo sovrano Mubadala.

Bc Partners, dopo aver terminato la due diligence, è decisa comunque a presentare un’offerta entro la fine della settimana. Ma in corsa ci sono anche altri fondi, tra questi lo svedese Eqt. Suning intanto potrebbe cambiare strategia e cercare una forma di finanziamento ibrida: in parte strumenti finanziari di debito e in parte equity.

Lo scenario resta ad oggi impossibile da prevedere, l’indebitamento complessivo dell’Inter tra ingaggi, interessi sui bond e titoli in circolazione si aggira sui 400 milioni di euro. Il tutto, va ricordato, senza poter contare sulle entrate dallo stadio.

