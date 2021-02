Il colosso americano attratto dal business del calcio: alla scoperta di Fortress

BC Partners ha perso l’esclusiva, ma si ritiene ancora in corsa per un posto nell’Inter. Il fondo svedese Eqt è pronto ad avviare una due diligence, a prendersi quindi l’esclusiva e analizzare la situazione finanziaria del club nerazzurro. Ma anche Fortress, colosso americano di investimenti, è pronto a giocarsi le sue carte.

Ma cosa è Fortress? Come riportato da Il Sole 24 Ore, si tratta di “una società specializzata in forme di finanza alternativa, molto interessata al business del calcio che ha già guardato con interesse al campionato francese e ha partecipato lo scorso anno al processo competitivo per una quota della media company della Lega Serie A”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<