ESCLUSIVA – Biasin: “Compromessa la regolarità del campionato! Presa la scelta più sbagliata, è assurdo che la Lega…”

Caos, polemiche, dichiarazioni infuocate e chi ne ha più ne metta. In un momento così delicato come può essere quello che sta attraversando l’Italia in questi giorni a causa del coronavirus, l’attenzione mediatica si è quasi interamente spostata sulla scelta della Lega Serie A di rinviare Juventus-Inter al 13 maggio (data limite), dopo la decisione nella serata di giovedì di disputarla a porte chiuse.

La redazione di Passioneinter.com ha intervistato in esclusiva Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, per fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Fabrizio, partiamo dalla regolarità del campionato. La competizione è stata falsata, come detto quest’oggi da Marotta in più di un’intervista. Gattuso è stato chiarissimo in conferenza stampa, ormai è un danno a cui non si può porre rimedio…

“Credo sia difficile porre rimedio, si può far finta che ce ne sia uno ma le decisioni prese compromettono questo campionato. A prescindere da come finirà, da chi lo vincerà, da chi si qualificherà in Champions, dalla lotta salvezza, rimane un campionato segnato. Ovviamente anche a causa di forza maggiore ma si potevano prendere decisioni più logiche. Un campionato che rischia di terminare con una partita, a campionato finito, è un campionato senza senso”.

Un vero peccato se si considera poi che era uno dei campionati forse più belli degli ultimi 10 anni…

“Si è fatta prelevare la logica dell’immagine, che da un certo punto di vista ha ragione di avere senso. La partita più importante dell’anno giocata a porte chiuse rappresenta sicuramente qualcosa brutto e dannoso per l’immagine del calcio italiano ma l’alternativa che si è presa è quella peggiore, ovvero di compromettere il campionato nella sua globalità. Se sposti una partita al 13 maggio praticamente sfalsi tutto. Lo ha spiegato bene come dicevi tu Gattuso, cambiano tutte le condizioni. C’è un giocatore che sta peggio, un altro meglio, alcune squadre giocano 50 partite altre no. Bisognava andare avanti con una decisione scomoda e brutta che non piace a nessuno, ma che avrebbe salvato la regolarità del torneo”.

L’errore a monte è stato rinviare Inter-Sampdoria. La si giocava a porte chiuse, come fatto poi in Europa contro il Ludogorets…

“Assolutamente sì. Con il senno di poi la decisione sarebbe stata un’altra. Quella decisione la posso anche capire, decidi di rinviare perché non conosci bene il problema ed eviti di prendere dei rischi. Però in una settimana abbiamo capito la situazione, al punto che la Lega Serie B ha fatto disputare le partite a porte chiuse. E’ vero che la Serie A ha un’immagine diversa da proteggere, ci mancherebbe altro, ma se l’alternativa ripeto è quella di compromettere la regolarità del campionato, bisognava giocare queste partite a porte chiuse”.

Per salvare il salvabile, in Lega ora sono quasi costretti a tifare contro l’Inter nelle coppe. Non è una totale assurdità?

“Ecco. Questa è la cosa più grave in assoluto. L’ho scritto anche ieri sui social, la Lega Calcio deve augurarsi che l’Inter esca dalle competizioni. Ed è un assurdo, un inedito inconcepibile. La situazione è grottesca”.

Nel prossimo turno c’è Inter-Sassuolo. Giocarla a porte chiuse sarebbe un autogol clamoroso. Che si fa? Si rinvia pure questa? La A non rischia di saltare definitivamente?

“Il rischio è altissimo da questo punto di vista. Per come si è messa la situazione non ci sono alternative. O giochi Inter-Sassuolo a porte aperte ma non puoi perché ci sono dei provvedimenti, o la giochi a porte chiuse e allora sconfessi la tua decisione di questa settimana. In un caso o nell’altro hai creato un problema che è difficilmente risolvibile senza che qualcuno faccia un passo avanti verso l’altro. Ma sono molto ma molto distanti e giustamente arrabbiati”.

Come giudichi le parole di Dal Pino?

“Se tu a metà settimana decidi di giocare questa partita domenica a porte chiuse, hai preso una decisione e la devi portare avanti. Non si possono fare distinzioni di alcun tipo”.

SI RINGRAZIA FABRIZIO BIASIN PER LA DISPONIBILITA’ CONCESSA DURANTE L’INTERVISTA

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!