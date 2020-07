INDISCREZIONE PI – Conferme su Emerson Palmieri: primi contatti con il Chelsea. I tempi dell’affare

Inter attivissima sul mercato. La dirigenza nerazzurra ieri ha ufficializzato l’arrivo dal Real Madrid di Hakimi, esterno marocchino classe 1998. Un colpo importante che andrà a rafforzare con decisione la corsia destra del 3-5-2 di Conte. Ma la dirigenza nerazzurra non vuole fermarsi qui. Mentre prosegue la trattativa con il Brescia per Sandro Tonali, Marotta è alla ricerca anche di un esterno sinistro.

Al momento in pole c’è Emerson Palmieri, italo-brasiliano che già avuto modo di lavorare con Conte quando il tecnico nerazzurro sedeva sulla panchina del Chelsea. Lanciato in Serie A da Spalletti, Palmieri è titolare anche nella Nazionale azzurra ma a Londra sembra trovare poco spazio nell’undici titolare di Lampard.

Solo 14 presenze in Premier League, 2 i gettoni collezionati in Champions League. In vista anche degli Europei 2021, il giocatore potrebbe lasciare l’Inghilterra e tornare in Italia per giocare con più continuità.

Come raccolto da Passioneinter.com, ci sono da registrare i primi contatti tra Inter e Chelsea. Al momento non c’è stata nessuna proposta concreta avanzata dalla dirigenza nerazzurra, ma una prima offerta potrebbe essere presentata nei prossimi giorni. I primi contatti saranno utili per capire qual’è la valutazione di mercato che il Chelsea fa su Emerson e quale sarà la strategia da adottare.

Il giocatore gradisce la destinazione nerazzurra, tornerebbe volentieri a giocare per Conte conoscendo il suo modulo di gioco che lo ha esaltato a Londra, anche se al momento è concentrato nel terminare la stagione nei migliore dei modi con i Blues e con ogni probabilità si dovrà aspettare la fine della Premier League per la fumata bianca.

