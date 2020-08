INDISCREZIONE PI – Joao Mario tra Liga e ritorno in patria: il Benfica ci prova. La prima scelta…

La dirigenza dell’Inter è al seguito di Conte e della squadra nella spedizione in Germania in vista della finalissima di Europa League in programma venerdì sera contro il Siviglia. Gli uomini mercato però continuano a lavorare per puntellare la rosa nerazzurra, sistemando in uscita anche i giocatori in esubero che non rientrano al momento nel progetto del tecnico salentino.

Secondo quanto raccolto da Passioneinter.com si preannunciano giorni decisivi per il futuro di Joao Mario. Il centrocampista portoghese, rientrato a Milano dopo l’ottima annata al Lokomotiv Mosca, potrebbe tornare in patria dopo l’esperienza allo Sporting CP: il Benfica di Jorge Jesus ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore, passato alla corte di Pastorello, dopo aver piazzato i colpi Vertonghen ed Everton Soares.

Joao Mario, come dichiarato in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, sogna però di sbarcare in Liga. La preferenza del calciatore portoghese è infatti la Spagna, l’entourage è al lavoro per trovare una sistemazione. Le pretendenti non mancano ma è tempo di stringere. La formula potrebbe essere ancora quella del prestito con diritto di riscatto.

