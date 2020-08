ESCLUSIVA – Espejo (Olé): “L’Inter è in corsa per Messi! L’affare dipende da due motivi. E su Lautaro…”

La notizia della possibile separazione tra Lionel Messi e il Barcellona ha creato parecchio clamore in tutto il mondo. Soprattutto nella sua Argentina. Il numero 10 blaugrana ha inviato un fax al proprio club comunicando la decisione di voler lasciare il Camp Nou, le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime ore e il nome dell’Inter compare tra le poche squadre in corsa per accogliere Messi dopo il suo addio al Barça.

La redazione di Passioneinter.com, ha intervistato in esclusiva Maxi Espejo, giornalista argentino del quotidiano Olé per fare il punto sulla telenovela Messi e capire quali sono le reali possibilità di un suo sbarco a Milano.

Maxi, come è stata accolta in Argentina la decisione di Messi?

“In Argentina è scoppiata una vera e propria rivoluzione, come nel resto del mondo. Soprattutto perché lo scoop è stato fatto da TyC Sports. Siamo di fronte alla notizia dell’anno, anzi del decennio. La questione Messi viene discussa anche in programmi che non sono puramente sportivi. Per non parlare di Olé, dove lavoro. Raramente ho visto qualcosa di simile a livello mediatico”.

Pensare a Messi lontano dal Barcellona fa strano. Quali sono le squadre in corsa per comprarlo?

“Bisognerà capire prima come si risolverà la sua partenza e quanti soldi il Barcellona cercherà di ottenere dalla sua cessione. In corsa ci sono PSG e Manchester City con Neymar e Guardiola che non vedono l’ora di ricongiungersi a Leo. Ma c’è anche l’Inter, la possibilità di duellare con la Juventus di Cristiano Ronaldo è una sfida affascinante. C’è un’ampia gamma di possibilità”.

Domanda secca: ci sono reali possibilità di vedere Messi all’Inter?

“Dipenderà dai soldi che l’Inter metterà in campo e se Lionel ha voglia di mettersi in gioco in un campionato difficile come è quello della Serie A. Sarebbe bello vederlo gareggiare di nuovo contro CR7 nello stesso torneo”.

Non solo Messi, anche Suarez è sul piede di partenza. Il Barcellona ci riproverà per Lautaro?

“Se riuscirà a vendere Messi e non perderlo a zero, il Barcellona avrà senza dubbio i soldi per tornare alla carica. In quel momento il club potrà compare chi vuole. E’ inevitabile che in caso di addio di Messi un grande colpo in avanti dovrà pur farlo Koeman e Lautaro è l’indiziato numero uno”.

Come giudichi la sua prima stagione all’Inter?

“Lui è il futuro dell’attacco dell’Argentina. La sua stagione è stata positiva, con alcuni alti e bassi dovuti alla sua giovinezza. Ma ha tutte le carte in regola per continuare a crescere. Ha talento e un futuro radioso davanti a sé”.

