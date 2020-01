ESCLUSIVA – Franco Carboni, il padre lo presenta: “Inter, che emozione! Saprà farsi conoscere. Il ruolo…”

Si nota l’emozione dalla voce di Ezequiel Carboni, padre del giovane Franco, che oggi ha firmato un contratto che lo legherà all’Inter fino al 2023. Emozione e fierezza, per un figlio che non solo ha seguito le sue orme (Ezequiel ha militato anche nel Catania nel recente passato), ma che così giovane ha già la possibilità di mettersi in mostra in una squadra come la Beneamata.

“Già da domani sarà a disposizione per allenarsi. E’ una cosa bella, bellissima, che mi rende fiero come padre” – afferma il genitore del classe 2003 ai microfoni di Passioneinter.com – “. Prima l’approdo in Europa al Catania, sei mesi fa, dove ha potuto mettersi in mostra. Ora la chance di andare in un club gigante come l’Inter!”.

Papà Carboni insomma, non sta nella pelle, ma al contempo predica calma: “Diamo tempo al tempo. Ora dovrà lavorare crescere giorno dopo giorno ed avrà la possibilità di farlo in un grande ambiente e vicino a grandi giocatori. Ruolo? Non spetta a me parlare di lui come giocatore, io ne parlo come padre. E’ un attaccante, che gioca come esterno o seconda punta. Nei prossimi mesi comunque sono sicuro che imparerete a conoscerlo, si farà conoscere”.

Nessun dubbio sulla scelta, nonostante la concorrenza per averlo: “L’Inter è stata una scelta di tutta la famiglia. Lo volevano club importanti, ma non ha avuto dubbi nello scegliere un club grande come quello dei nerazzurri”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!