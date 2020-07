ESCLUSIVA – Hakimi via, cosa dicono a Madrid? Arancha Rodriguez (Cadena Cope): “Ha dimostrato di valere i Blancos, ma per 40 milioni…”

Hakimi-Inter il giorno dell’annuncio. Questo pomeriggio è arrivata l’ufficialità del trasferimento dell’esterno marocchino alla corte di Conte fino al 30 giugno 2025. 40 milioni di euro più 5 di bonus: questo il prezzo del classe ’98, che percepirà uno stipendio di 5 milioni a stagione.

Ma cosa ne pensano i tifosi del Real Madrid di questo trasferimento? La redazione di Passioneinter.com ha contattato la giornalista di Cadena Cope Arancha Rodriguez, che collabora anche con Real Madrid TV, per parlarne.

Hakimi lascia il Real Madrid per andare all’Inter: cosa ne pensano in Spagna?

“Diciamo che ha creato una divisione, con due correnti di pensiero. Alcuni credono che abbia fatto vedere quanto vale in Germania, meritandosi la maglia dei Blancos, per diventare il sostituto di Carvajal. Altri invece credono che 40 milioni siano troppi per essere rispediti al mittente”.

Pensi che farà altrettanto bene nel calcio italiano?

“Penso che sia ancora molto giovane, ma nonostante questo credo che abbia già dimostrato di essere un giocatore interessante e di essere cresciuto moltissimo nel Borussia Dortmund”.

Come sarà il prossimo mercato del Real Madrid?

“Sarà un mercato incentrato sulla ricerca di una nuova squadra per molti giocatori. Soprattutto per molti di quelli che sono in prestito in altre squadre e che si sa già che non resteranno a Madrid. Anche calciatori già affermati come James, Mariano o Bale stanno cercando una sistemazione, visto che non rientrano nei piani di Zidane”.

Cosa ne pensi di Lautaro Martinez, del quale si è parlato molto dalle vostre parti? Non trovasse un accordo con il Barcellona, credi che il Real potrebbe interessarsi a lui?

“Lautaro è un grande calciatore. Ricordo di averlo visto quando l’Atletico sembrava avere un accordo con lui. Non credo che il Real Madrid sia una seconda scelta: se ci fosse interesse per lui, credo che non ci metterebbe molto a chiudere l’affare”.

Dopo Hakimi secondo te ci sono altri giocatori in uscita dal Real che potrebbero interessare alle squadre italiane?

“Ci sarà sicuramente un’altra operazione con i club italiani. Il Milan ha buoni rapporti con il Real Madrid e l’anno scorso erano interessati a diversi giocatori: tra questi attenzione a ​​Brahim Diaz”.

La redazione di Passioneinter.com ringrazia Arancha Rodriguez per la disponibilità.

