ESCLUSIVA – Hjulmand (Ct Danimarca): “Eriksen è fantastico, fra i top d’Europa. Su Kjaer, Damsgaard e Skov Olsen…”

Con l’arrivo alla Sampdoria del giovane Mikkel Damsgaard, datato lo scorso settembre, la piccola colonia di calciatori danesi che militano nella nostra Serie A ha toccato quota 9 rappresentanti. Fra di essi, i volti più noti sono quelli di due giocatori che si trovano a Milano: Christian Eriksen e Simon Kjaer.

Per il difensore rossonero, capitano della sua nazionale, le cose non potrebbero andare meglio, visto che ben presto è diventato un giocatore chiave dell’undici di Pioli. Lo stesso non si può dire per il centrocampista nerazzurro che, dopo quasi un anno in Italia, fatica ancora a trovare spazio nello scacchiere di Conte e, stando alle parole di Marotta, non è da escludere una sua partenza in futuro, già nel mercato di gennaio.

La redazione di Passione Inter ha contattato in esclusiva il tecnico della nazionale danese, Kasper Hjulmand, per parlare della situazione del centrocampista nerazzurro e dei suoi connazionali che giocano nel Belpaese.

Prima di tutto come vanno le cose in Danimarca, in questo periodo drammatico per il Coronavirus?

“Siamo molto attivi da questo punto di vista, molto impegnati per mantenere aperte più attività possibile, non abbiamo forse i problemi che hanno in altre zone. Speriamo che le cose vadano presto per il meglio per poter andare avanti nel migliore dei modi. In questo momento quindi va bene ci prendiamo cura gli uni degli altri”.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita del calcio danese. Da cosa è dipesa nella sua opinione?

“Siamo un piccolo paese, 5 milioni e mezzo di persone. Dobbiamo guardare ai valori di tutto il paese, non solo del calcio. Siamo molto vicini gli uni agli altri, sappiamo sostenerci a vicenda, stringerci assieme, lo puoi vedere anche con il Coronavirus. Quando è necessario restiamo uniti, crediamo gli uni negli altri, è una società fondata sulla fiducia. Questi valori si riflettono poi sul calcio: abbiamo una struttura solida, unita, dove lavoriamo molto e bene, assieme, collaborando. Quando poi i nostri ragazzi crescono e vanno a giocare in altri campionati, come anche in italia, sanno adattarsi e prendersi cura di sé stessi perché siamo persone responsabili. Non solo nel calcio, ma in tutta la società le persone cercano di fare le cose nel modo giusto. Poi dobbiamo adattarci quando andiamo in Paesi grandi perché siamo un piccolo Paese”.