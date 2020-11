LIVE – Conte: “Troppe critiche dopo il Real, la situazione era proibitiva. Borussia? Voglio uscire dal campo senza rimpianti”

Giornata di vigilia per l’Inter di Antonio Conte, che domani sera scenderà in campo in terra tedesca per la sfida contro il Borussia M’Glabach. Sbagliare non sarà più possibile, perché per centrare una difficile qualificazione agli ottavi di Champions League Lukaku e compagni dovranno ottenere due vittorie e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi (qui le combinazioni). Con lui anche Andrea Ranocchia.

RANOCCHIA – “Sia con il Real Madrid che con il Sassuolo abbiamo fatto due ottime prestazioni: la prima è stata condizionata dagli episodi. Nella seconda c’è stato un bel successo che ci dà morale in vista di domani”.

CONTE – “Sono d’accordo con quello che ha detto Andrea, si è parlato di una gara in cui il Real Madrid ha dominato. Dimenticando che abbiamo giocato in dieci ed abbiamo subito un rigore dopo pochi minuti: sfido chiunque a giocare in queste condizioni. Anzi, io sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi in inferiorità numerica. Noi dobbiamo migliorare per non creare queste situazioni durante le gare”.

CONTE – “Giochiamo contro un’ottima squadra che sta facendo bene in Champions, per uscire senza rimpianti”.

RANOCCHIA – “Domani dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento avuto contro il Sassuolo, sapendo di affrontare una squadra che sta bene. Siam convinti di quello che stiam facendo e costruendo, possiamo solo vincere e non abbiamo altri risultati”.

CONTE – “Abbiamo iniziato il percorso di Champions League quando eravamo arbitri del nostro destino, se non lo siamo più è perché siamo mancati in alcune situazioni. L’unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere la gara di domani, per noi può essere l’occasione per dare seguito al cammino iniziato in Europa, dove giocare partite da dentro o fuori è la norma”.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<