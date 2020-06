ESCLUSIVA – Nicolodi: “Hakimi impressionante: è veloce, salta l’uomo e fa gol. Ecco cosa aggiunge alla rosa attuale”

La notizia ha iniziato a circolare a partire dal primo pomeriggio, mandando in visibilio il pubblico di fede nerazzurra. Questo perché l’Inter sarebbe infatti vicinissima all’acquisto di Achraf Hakimi, calciatore di proprietà del Real Madrid ma che ha trascorso le ultime stagioni in prestito al Borussia Dortmund. Pietro Nicolodi, giornalista esperto di Bundesliga, ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Passioneinter.com.

Partiamo dal principio. Che tipo di colpo sarebbe questo per l’Inter se, come pare, Hakimi dovesse vestire di nerazzurro nella prossima stagione?

“Parliamo di un giocatore molto interessante, che viene da due ottime stagioni al Borussia Dortmund. Ero convinto fosse destinato a tornare al Real Madrid per restare poi nei blancos. In Germania ha fatto molto bene, infatti la società tedesca ha provato in tutti i modi a trattenerlo, ma non è riuscita a trovare l’intesa con gli spagnoli”.

Se dovessi descrivere Hakimi ai tifosi nerazzurri, quali parole useresti?

“Si tratta di un giocatore spaventosamente offensivo, in grado di saltare l’uomo con una facilità imbarazzante. Fa gol abbastanza spesso, i tifosi dell’Inter dovrebbero ricordarselo perché è stato decisivo nella gara di Champions League contro i nerazzurri. Quando è in giornata e riesce a partire sulla fascia diventa davvero un calciatore micidiale”.

Spesso, però, si è parlato di alcune lacune quando il pallone è in possesso degli avversari

“Da questo punto di vista ha ancora qualche pecca, infatti spesso si perde un po’. Fra i motivi per cui il Borussia è passato al 3-5-2 dal 4-4-2 c’è stato proprio Hakimi, che con la difesa a tre e il centrocampo a cinque si trova decisamente meglio. Il tecnico ha provato a svincolarlo dai compiti difensivi, spostandolo a tutti gli effetti a centrocampo, dove rende meglio”.

Difesa a tre e centrocampo a cinque, dalla descrizione pare perfetto per l’Inter di Conte. Cosa andrebbe ad aggiungere alla rosa attuale?

“Rispetto a Candreva ha una freschezza maggiore ed ha più tecnica di Moses, anche se magari è meno solido. Secondo me, nel caso dovesse arrivare, sarebbe un innesto importante, Ripeto, quando parte sulla fascia è impossibile fermarlo. Ci è riuscito solamente il Bayern, che ha dovuto utilizzare Davis, l’unico in grado di batterlo dal punto di vista della velocità”.

Se dovessimo provare a fare dei paragoni con il passato, a quale calciatore andresti ad associare Hakimi?

“È una domanda difficile perché laterali così prettamente offensivi sulla fascia destra ce ne sono stati pochi. Da Cabrini a Maldini, la storia è ricca di terzini sinistri che spingevano molto, mentre a destra c’era più gente che faceva legna. Quindi cercare qualcuno che assomigli ad Hakimi è difficile, perché questo ruolo si è sviluppato soprattutto in tempi recenti, con la diffusione del centrocampo a cinque”.

Parliamo dell’obiettivo che stuzzica maggiormente la fantasia dei tifosi: lo scudetto. Con questo colpo l’Inter colmerebbe definitivamente il gap con la Juventus?

“Aspettiamo per valutare, bisogna vedere come cambieranno le squadre in vista della prossima stagione. Sicuramente è un bel colpo: certo, un po’ di cose all’Inter vanno messe a posto, anche a livello mentale, ma la base di partenza è già ottima”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!