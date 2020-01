ESCLUSIVA – Politano verso l’addio: conferme sulla pista Milan. L’Inter pensa allo scambio

Matteo Politano dall’Inter al Milan: potrebbe essere questa la vera sorpresa della finestra invernale di calciomercato, con l’ex attaccante del Sassuolo che è stato scelto dalla dirigenza rossonera per rafforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Politano non è riuscito quasi mai ad imporsi con Conte in questa prima parte di stagione: il modulo del 3-5-2 non è congeniale alle sue caratteristiche con il tecnico nerazzurro che gli ha preferito anche il giovanissimo Esposito nelle ultime uscite. Da qui l’idea del Milan di sondare il terreno con l’entourage del giocatore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, Politano ha già dato la propria disponibilità alla dirigenza rossonera: l’attaccante nerazzurro sembrerebbe essere convinto dal progetto tecnico del Milan e dal 4-3-3 di Pioli che potrebbe far risaltare le sue qualità da puro esterno. Boban e Maldini al momento sembrano però non volersi spingere oltre la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione non gradita dall’Inter che ha investito una cifra importante in estate per acquistare a titolo definitivo il suo cartellino dal Sassuolo. Inoltre Marotta vorrebbe monetizzare dalla sua cessione per raccogliere un tesoretto importante che possa essere reinvestito subito sul centrocampo, sull’esterno sinistro e sull’attaccante che andrebbe poi a completare il reparto con Sanchez, Esposito, Lukaku e Lautaro Martinez.

Proprio in merito al discorso del centravanti, in casa Inter nelle ultime ore si starebbe pensando ad un clamoroso scambio con il Milan che porterebbe Krzysztof Piątek alla corte di Antonio Conte. Uno scenario da monitorare con attenzione: la dirigenza nerazzurra non è disposta al momento a cedere Politano in prestito, ma qualora il Milan sia disposto ad inserire l’attaccante polacco nell’affare ecco che la trattativa potrebbe decollare. Pioli si assicurerebbe Politano, l’Inter un vice Lukaku che ha già dimestichezza con la Serie A. Sull’attaccante ex Genoa rimane forte l’interesse di Tottenham e Aston Villa, ma la pista nerazzurra non è sicuramente da escludere.

