ESCLUSIVA – Ecco il gioiellino Franco Carboni, il figlio d’arte per Madonna: i dettagli del contratto

Colpo in prospettiva per l’Inter: dal Catania arriva il gioiellino Franco Carboni, figlio d’arte di Ezquiel, passato anche lui per la squadra rossoblu. Il giovane argentino si è messo in mostra in questi sei mesi con il club siciliano, strappando anche una convocazione in prima squadra in Coppa Italia di Serie C (il 18 dicembre contro il Catanzaro), dopo l’arrivo la scorsa estate dal Lanus assieme al fratello Valentin.

Il classe 2003 si aggrega alla squadra Primavera allenata da Madonna, andando a rinforzare il reparto d’attacco. Ha firmato, come raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, un contratto fino a giugno del 2023. Su di lui c’era l’interesse di altri club, in particolare dall’Italia e dalla Liga, ma ha scelto l’Inter.

