Il ritorno del Colosso: Maicon, è fatta con il Sona. Ecco la data dell’arrivo

Ora è ufficiale, o quasi: Maicon tornerà a giocare in Italia e lo farà al Sona, in Serie D. Il brasiliano, come conferma il club alla redazione di Passione Inter, arriverà nel club veronese il 7 gennaio.

Assieme a lui il figlio, che giocherà nella formazione juniores. A confermare il tutto anche le parole del ds Claudio Ferrarese, che parlando al quotidiano L’Arena ha spiegato che l’arrivo è stato posticipato per evitare al giocatore il periodo di quarantena previsto dall’attuale DPCM vigente. Il Colosso torna in Italia dunque: dal prossimo gennaio siamo sicuri che i giocatori del Sona avranno qualche tifoso nerazzurro in più a seguirli e sostenerli.

