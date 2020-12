Compattezza, unione ed ignorare chi sta godendo: il messaggio di Conte ai tifosi dell’Inter

Il momento che sta vivendo l’Inter non è sicuramente positivo. L’eliminazione dalla Champions League ed anche dall’Europa League di mercoledì sera ha lasciato molti strascichi nell’ambiente nerazzurro, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Al centro delle critiche dei tifosi c’è Antonio Conte.

La stagione però è ancora lunga e l’Inter ha ancora due obiettivi: il campionato e la Coppa Italia. Ecco che il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Cagliari, ha voluto mandare un messaggio di unione e compattezza a tutti i tifosi e a tutto l’ambiente: “Non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta godendo e spera di distruggere ciò che stiamo provando a creare dopo un anno e mezzo di lavoro. C’è troppa negatività, gli altri stanno accorgendosi di quanto stiamo facendo di buono. Noi siamo uniti e compatti, siamo tornati ad essere credibili anche se capisco che c’è impazienza dopo dieci anni senza trofei. Ma siamo ripartiti dalle fondamenta, serve il tempo giusto. Costruita la base, si può pensare al grattacielo. Il messaggio che voglio inviare è quello di rimanere compatti ed uniti. Facciamoci trovare così, non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta godendo”.

