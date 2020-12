Cagliari-Inter, niente da fare per Vidal: Conte conferma la sua assenza

Ci ha provato fino all’ultimo ma domani pomeriggio Arturo Vidal è costretto a saltare il match di Serie A contro il Cagliari. Il centrocampista cileno è ai box per un problema muscolare che lo ha tenuto fuori anche mercoledì in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Nonostante un tentativo in extremis – come riportato stamattina da Tuttosport – di essere almeno convocato per il match delle 12:30 Vidal non ce l’ha fatta e sarà assente. A confermarlo è stato lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa: “Arturo sarà ancora assente anche se ha già ripreso a lavorare, bisognerà riportarlo nelle migliori condizioni dopo il problema muscolare. Bisogna rispettare i tempi che non sono lunghi, ma richiedono molta pazienza”.

