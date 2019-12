Indiscrezione PI – Emerson Palmieri, strada in salita per Inter e Juventus: il punto

Marcos Alonso, ma non solo. L’Inter cerca un esterno da consegnare ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione, un giocatore che conosca già il campionato italiano e che sia già “pronto”.

L’identikit perfetto è quello dell’ex Fiorentina, con Darmian come prima alternativa più facilmente raggiungibile. Nelle ultime ore poi è circolato anche il nome di Emerson Palmieri, anche lui in forza al Chelsea e che piace anche alla Juventus.

Nonostante le attenzioni che sta ricevendo però, secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com dall’entourage del giocatore non filtra ottimismo circa il possibile ritorno in Italia, almeno per gennaio. Il giocatore infatti non vorrebbe lasciare Londra, dove vuole continuare a giocarsi le proprie carte come sta facendo. Anche in caso di offerte concrete non è detto che si arrivi a parlarne ad un tavolo: la strada per le sue pretendenti è decisamente in salita.

