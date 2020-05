Indiscrezione PI – Lautaro Martinez, in campo gli intermediari. La posizione del Toro sull’interesse del Barcellona

La telenovela del possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona è appena iniziata. El Toro sta catalizzando l’attenzione dei giornali di Italia e Spagna candidandosi a diventare l’uomo copertina del prossimo mercato, nonché il possibile calciatore argentino più costoso della storia.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, fra ipotesi di scambi e idee, per il passaggio del numero 10 in Spagna è il momento dei (frequenti) contatti fra gli intermediari della possibile operazione. L’interesse del Barça è concreto ed in questi giorni si è passati dalle parole ai fatti. Ma in tutto questo, qual è la posizione dell’Inter e quale quella dell’attaccante?

Il club nerazzurro è in una posizione di forza: il prezzo del giocatore è fissato e, in caso di partenza per 111 milioni, certamente la Beneamata avrebbe modo di sostituirlo in maniera adeguata. Da non sottovalutare poi il fatto che Lautaro ed il suo entourage, pur facendo trapelare l’apprezzamento per l’interesse di un club come quello blaugrana, contemporaneamente hanno reso chiaro il fatto che si trovino molto bene all’Inter. L’amicizia con Lukaku, la crescita del club, la presenza di Conte: se alla fine non arrivasse una offerta ritenuta adeguata, El Toro non si strapperebbe di certo i capelli, né tanto meno forzerebbe la mano. Va anche detto che per lui così come per la sua famiglia, giocare nello stesso club di Messi rappresenterebbe il coronamento di un sogno.

I presupposti dunque ci sono tutti, i primi contatti anche. Nelle prossime settimane si capirà quanto seriamente vorrà muoversi il Barcellona per accontentare le legittime richieste dell’Inter.

