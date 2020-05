Perrotta esalta Spalletti: “Il suo modulo fu un colpo di genio. Il paragone con Vecino mi lusinga”

Simone Perrotta si è raccontato ai microfoni di Sky Sport toccando soprattutto gli argomenti Roma e Nazionale. L’ex giallorosso ha menzionato anche Luciano Spalletti, allenatore che ha condiviso diverse stagioni con lui sfiorando anche lo Scudetto nel 2010.

Per prima cosa ha sottolineato come il tecnico di Certaldo sia stato il vero artefice della cavalcata romanista: “È stato un colpo di genio quando passò al 4-2-3-1. La squadra non girava bene, c’era un’aria molto tesa, Spalletti era in discussione. Lui ebbe questa grande idea, facemmo undici vittorie consecutive e la storia cambiò. Totti segnò come mai prima d’ora, io giocavo da trequartista atipico, Tommasi mi definì d’interdizione e credo fosse appropriata come definizione. Ero il primo a pressare sul mediano loro e spesso mi trovavo come uomo più offensivo, perché Totti si abbassava”.

Tra gli attuali giocatori si sente molto simile a Matias Vecino: “È un giocatore che segue molto bene l’azione, ha fatto gol determinanti, è molto forte. Mi lusinga che mi paragonate a lui. Quando Spalletti mi disse che avrei fatto il trequartista, subito mi chiesi dove avrebbe giocato Totti. Io non avevo quelle qualità, ma il mister mi disse di giocare come sapevo e ci aveva visto lungo. Mi sono tolto grandi soddisfazioni in quel ruolo”.

C’è spazio anche per qualche rimpianto: “Lo scudetto 2009-2010 è stata una delusione grandissima. Eravamo a un passo da realizzare un sogno, poi quando fai una cavalcata come quella che abbiamo fatto noi e vivi delle situazioni come quel derby vinto 2-1, pensi che sia l’anno giusto. In realtà poi con la Samp giocammo un bellissimo primo tempo, ma perdemmo e sfumò quel sogno”. L’ultima domanda sulla partita della sua carriera che rigiocherebbe è quindi scontata: “Roma-Sampdoria. L’unico rammarico è non aver vinto qualcosa di importante con la Roma”.

