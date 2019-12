INDISCREZIONE PI – L’Inter tiene d’occhio gli sviluppi del caso Nandez

Arturo Vidal è il grande obiettivo richiesto da Antonio Conte per la sessione invernale di mercato. Un centrocampista fatto e finito, in grado di far fare il salto di qualità al reparto fin da subito. La dirigenza sta cercando in ogni modo di accontentare l’allenatore e appurato che il Barcellona non apre alla cessione in prestito, è pronta anche a cambiare strategia anticipando a gennaio parte del budget programmato per l’estate. Con l’Inter lì in alto, in piena lotta con la Juventus per il titolo, uno sforzo si può fare.

Non dovesse concretizzarsi la pista Vidal, con l’ipotesi Nemanja Matic che ha perso quota soprattutto dopo l’inserimento di altri club, l’alternativa allo stato attuale delle cose sembra portare ad un profilo decisamente diverso e più giovane e futuribile. Alla Dejan Kulusevski, che i vertici nerazzurri stanno cercando di provare a bloccare per l’estate ma non disdegnerebbero anche l’idea di portarlo a Milano subito, ma non solo. Perché secondo quanto raccolto da Passioneinter.com gli uomini mercato interisti stanno tenendo sotto osservazione il caso Nahitan Nandez che si sta accendendo a Cagliari. I rapporti tra l’entourage e la società dopo la lunga trattativa estiva sono tesi, come confermato anche oggi dal presidente Giulini che ha escluso una possibile partenza anticipata alla finestra invernale che però, a quanto ci risulta, sarebbe in realtà un’ipotesi non del tutto da scartare. Pagato circa 18 milioni di euro in estate, la valutazione dell’uruguaiano ex Boca Juniors è subito schizzata in alto anche per effetto dell’interessamento di alcuni club di Premier League. L’Inter che con i sardi ha diversi discorsi in ballo, tra cui il prestito di Radja Nainggolan, è pronta ad intervenire anche subito qualora dovessero aprirsi spiragli. Ipotesi non semplice, sicuramente più percorribile in estate, ma che in queste fase avrebbe scavalcato anche Rodrigo De Paul nelle gerarchie di mercato dell’Inter.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!