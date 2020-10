Indiscrezione PI – Sanchez, condizioni ancora da valutare: ecco la comunicazione del Cile all’Inter

Nessun allarmismo. Da pochi minuti circola dal Cile una notizia circa un problema muscolare accusato da Sanchez nella partita contro la Colombia. Problema che lo costringerebbe a rimanere ai box per il derby ed essere a rischio per la sfida di Champions contro il Borussia Monchengladbach.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, la nazionale cilena in data odierna ha informato l’Inter riguardo la necessità di valutare le condizioni dell’attaccante, in particolare per una possibile contusione ad un gomito derivante da uno scontro di gioco. La società nerazzurra comunque, fa sapere che ad ora è impossibile valutare l’entità del problema, perché ne parleranno con il diretto interessato al suo arrivo, domani. Soltanto allora dunque saranno valutate le sue condizioni ed eventualmente fatti degli esami, anche per capire se il fastidio accusato da Alexis nel primo tempo del match contro la Colombia fosse una cosa di poco conto o qualcosa di più serio.

Tutto rimandato agli esami dunque, ma al momento nessun allarmismo in casa Inter.

