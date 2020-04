I tifosi sognano Messi? Da Ronaldo a Sanchez, i migliori ex Barcellona transitati all’Inter

Non è un mistero che il Barcellona osservi Lautaro Martinez e lo abbia già designato come erede di Suarez per l’attacco blaugrana. Negli affari portati avanti con l’Inter, però, la storia dei due club insegna che spesso sono stati i nerazzurri a ricavarne sempre il massimo dalle rispettive operazioni. Lo scambio Ibrahimovic-Eto’o con tanto di conguaglio economico in favore del club interista rappresenta il miglior esempio possibile, visto poi il ruolo chiave del camerunese rivestito nella magica annata del Triplete e la rottura dopo appena una stagione dello svedese in Catalogna.

Anche se non direttamente, nel corso degli anni ci sono stati tantissimi altri calciatori transitati all’Inter, ma con un passato importante al Barcellona. E’ questo il caso di Luis Figo o Alexis Sanchez, sbarcati a Milano rispettivamente da Real Madrid e Manchester United. Ma non solo, perché calciatori come Mauro Icardi o Keita Balde, che la maglia della prima squadra non l’anno mai indossata, sono però cresciuti nella famigerata cantera blaugrana. Insomma, qualora l’Inter volesse davvero affondare il colpo Messi, difficilmente ne rimarrebbe delusa.

Ecco in questo articolo i nove più importanti ex Barcellona passati all’Inter.