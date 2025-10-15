Video- Argentina, Lautaro SHOW: doppietta e traguardo record

Nella notte uno dei grandi protagonisti dell’Argentina è stato senza dubbio Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha messo a segno una doppietta nell’amichevole vinta dalla sua nazionale per 6-0 contro Porto Rico. Il capitano nerazzurro è entrato in campo nella ripresa, giusto in tempo per siglare il quinto e il sesto gol dell’Albiceleste.

Di seguito il video dei due gol di Lautaro che ha prima trafitto il portiere avversario con un tocco di mancino ravvicinato e poi nella seconda rete ha invece calciato da dentro l’area di rigore con il destro trovando una buona precisione. Queste due reti fanno salire il Toro a quota 35 che valgono il quarto posto di sempre nella classifica dei marcatori nella nazionale argentina (al pari di un ex Inter come Crespo).