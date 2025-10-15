Sky annuncia: “Chivu cambia scelte in attacco e in porta”

Ora che la sosta delle nazionali si è conclusa e i giocatori dell’Inter sono tutti pronti per fare ritorno ad Appiano Gentile, la concentrazione di tutto il gruppo è massima e rivolta interamente ai prossimi complicati impegni sul calendario, prima fra tutte la gara in trasferta contro la Roma per la quale servirà la miglior formazione.

Proprio in merito alle scelte di formazione e alle idee che stanno prendendo in considerazione l’allenatore Cristian Chivu e il suo staff, arriva un aggiornamento dai colleghi di Sky Sport. Sembra infatti che il tecnico nerazzurro possa fare due scelte importanti per cambiare qualcosa nell’undici titolare che affronterà i giallorossi sabato.

Un cambio per Chivu sarà obbligato visto che Thuram viaggia verso l’esclusione dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare anche le gare con la Francia. Al suo posto c’è il connazionale Bonny favorito su Esposito. La seconda possibile sostituzione riguarda Josep Martinez che potrebbe soffiare il posto in porta a Sommer, ma ad oggi lo svizzero è ancora favorito.