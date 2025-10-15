“Concorrenza feroce”: così salta il colpo dell’Inter

La dirigenza dell’Inter è impegnata in un processo di ringiovanimento della rosa della prima squadra allenata da Cristian Chivu. Dopo aver trovato forze fresche, giovani e di talento nell’ultima estate per il reparto d’attacco con Pio Esposito e Bonny che stanno conquistando tutti i tifosi, nel 2026 toccherà alle altre zone del campo.

Un reparto che gli uomini mercato nerazzurro dovranno rinforzare con altri profili giovani e di talento è la difesa ma dovrà essere scelto anche un nuovo portiere visto il contratto in scadenza di Yann Sommer. Tra i profili sondati c’è pure quello di Noah Atubolu ma Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, manda un avviso su questo colpo:

Queste le dichiarazioni del giornalista esperto di mercato in merito al portiere tedesco del Friburgo: “Atubolu è un grande talento, è uno dei portiere più promettenti del panorama tedesco. Ci sono però tanti club in Germania che lo stanno seguendo. C’è una concorrenza feroce e diverse società vogliono portarsi in vantaggio”.