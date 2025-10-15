Mkhitaryan parla apertamente del ritiro: “Ho deciso che…”

A fine stagione nella rosa dell’Inter potrebbero esserci parecchi cambiamenti visto che vanno in scadenza di contratto parecchi giocatori della prima squadra di mister Cristian Chivu. Oltre ai vari Acerbi, De Vrij, Sommer e Darmian c’è anche Henrikh Mkhitaryan che nonostante i 36 anni di età è ancora uno dei titolari del club.

In merito al suo futuro, l’ex Arsenal e Borussia Dortmund ha spiegato ai microfoni di Sky Sport che deciderà a fine stagione se ritirarsi oppure se andare a cercare ancora una nuova avventura dopo l’Inter, visto che molto probabilmente il club nerazzurro non gli offrirà un rinnovo per proseguire il suo percorso di ringiovanimento.

Queste le parole del centrocampista armeno in merito al suo futuro: “Sono orgoglioso di aver avuto questa carriera. Bisogna capire con testa e cuore cosa succede, se puoi mantenere quella fisicità che il calcio richiede. Non è facile, sto facendo di tutto per tenermi in forma, a fine stagione deciderò se continuare a giocare o ritirarmi”.