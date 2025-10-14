L’Inter SFIDA la Premier sul nuovo gioiello portoghese

Si registra già parecchio movimento dalle parti di Viale della Liberazione in vista della rivoluzione programmata in difesa per la prossima estate. L’Inter, come ripetiamo da mesi, perderà con ogni probabilità almeno due pezzi del proprio reparto arretrato: sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij andranno infatti in scadenza di contratto nel giugno 2026.

Allo stesso tempo, oltre alla cessione posticipata solo di qualche mese legata a Tomas Palacios, negli ultimi giorni si è discusso parecchio anche del futuro di Yann Bisseck. Il centrale classe 2000 ha perso minutaggio con l’approdo in panchina di Cristian Chivu e allo stesso tempo continua ad essere seguito da numerosi club esteri, in particolare inglesi e tedeschi.

L’Inter, insomma, potrebbe ritrovarsi costretta a dover rimpiazzare almeno metà dell’attuale difesa. Un ribaltone in piena regola che impone già adesso profonde riflessioni da parte dei dirigenti sui movimenti futuri. Nella lista degli obiettivi, dunque, ecco che sono già iniziati a comparire alcuni profili giovani che si stanno mettendo in evidenza in questo campionato.

Tra i nomi più graditi dall’Inter c’è quello di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo transitato per diverse stagioni nella Juventus. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, un altro difensore assai gradito ai nerazzurri è poi Tiago Gabriel del Lecce. Il centrale portoghese “sta impressionando per tecnica e personalità”. L’Inter, in questo caso, dovrà però guardarsi dalla fortissima concorrenza di Premier League e Bundesliga per il classe 2004.