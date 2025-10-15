Conferme Guehi per l’Inter: QUESTA la formula e il prezzo

Negli ultimi giorni è venuto a galla il nome di Marc Guehi come possibile obiettivo per la dirigenza dell’Inter in vista del mercato di gennaio oppure in alternativa di quello dell’estate 2026. Il difensore è infatti in scadenza di contratto e potrebbe essere intenzionato a lasciare il Crystal Palace già in inverno.

Queste indiscrezioni emerse negli ultimi giorni hanno trovato conferme da Sky Sport CH, che ha ribadito come il difensore della nazionali inglese sia pronto a salutare il club inglese. Guehi ha diverse proposte sul tavolo e non ha chiuso la porta a un trasferimento all’Inter perché sarebbe interessato a giocare in Serie A.

Nell’ultimo giorno di mercato della scorsa estate, l’inglese era però stato vicinissimo al passaggio al Liverpool e potrebbe dare ancora priorità alla Premier League. L’Inter dal canto suo sarebbe pronta a prenderlo a titolo definitivo già a gennaio, offrendo anche Bisseck come pedina di scambio (inserendo forse un conguaglio a favore dei nerazzurri).